208*х=208, 75*х=0 , 1041*х =1041, х:912=0
Математика
208*х=208, 75*х=0 , 1041*х =1041, х:912=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При умножении любого числа на 0, произведение равно 0.При умножении любого числа на 1, произведение равно этому числу.При делении нуля на любое число, произведение равно нулю.Зная эти правила, можно найти x не решая уравнения: 208 × x = 208x = 1--------------------------------75 × x = 0x = 0--------------------------------1041 × x = 1041x = 1--------------------------------x : 912 = 0x = 0
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