При каком значении x выражение √( х -2)(х+ 4 ) имеет смысл?
Алгебра
При каком значении x выражение √( х -2)(х+ 4 ) имеет смысл?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√(х-2)(х+4) квадратный корень отрицательного числа быть не может, значит х-2=0 х=2 отсюда выражение имеет смысл при х≥2.
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