Расказ какаю ценность для меня имеет природа. как влияет на меня ее красота

Окружающий мир
Расказ какаю ценность для меня имеет природа. как влияет на меня ее красота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
напиши так то что без природы человек не мог бы не есть не пить потому что природа нам дает и воду и еду на бумагу из дерева
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