Расказ какаю ценность для меня имеет природа. как влияет на меня ее красота
Окружающий мир
Расказ какаю ценность для меня имеет природа. как влияет на меня ее красота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
напиши так то что без природы человек не мог бы не есть не пить потому что природа нам дает и воду и еду на бумагу из дерева
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