Просклоняй словосочитания: праздничный день ненастное утро грустная песня

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Просклоняй словосочитания: праздничный день ненастное утро грустная песня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. праздничный день, ненастное утро, грустная песня р.п. праздничного дня, ненастного утра, грустной песни д.п. праздничному дню, ненастному утру, грустной песне в.п. праздничный день, ненастное утро, грустную песню т.п. праздничным днём, ненастным утром, грустной песней п.п. о праздничном дне, о ненастном утре, о грустной песне
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