Mary and Kate often give me books - переделайте в пассивном залоге
Английский язык
Mary and Kate often give me books - переделайте в пассивном залоге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Books were often given to me by Mary and Kate.
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