Нужно найти грамматические основы и чем они выражены, пожалуйста! Приходилось е??ать вёрст шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом вёрст двести пешком по шоссе на почтовых и наконец, около двух суток по желез...
Литература
Нужно найти грамматические основы и чем они выражены, пожалуйста! Приходилось е??ать вёрст шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом вёрст двести пешком по шоссе на почтовых и наконец, около двух суток по железной дороге
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Гость:
Приходилось ехать - грам. основа составное глагольное сказуемое
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Литература