За что современники критиковали реформу 1861 года?
История
За что современники критиковали реформу 1861 года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За то, что крестьяне по этой реформе получили слишком мало земли (меньше той, чем владели до реформы). И то, что крестьяне не были уравнены в правах с дворянами.
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