Помогите пожалуста.Масса ящика с лимонами 25кг .После продажи половины всех ящик п??ставили на весы .весы показали 15кг. какова масса пустого ящика. ?
Математика
Помогите пожалуста.Масса ящика с лимонами 25кг .После продажи половины всех ящик п??ставили на весы .весы показали 15кг. какова масса пустого ящика. ?
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