Помогите пожалуста.Масса ящика с лимонами 25кг .После продажи половины всех ящик п??ставили на весы .весы показали 15кг. какова масса пустого ящика. ?

Математика

Помогите пожалуста.Масса ящика с лимонами 25кг .После продажи половины всех ящик п??ставили на весы .весы показали 15кг. какова масса пустого ящика. ?

Автор: Гость