Курица появилось или яйцо?

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Этот вопрос сотни лет волновал философов, ученых и простых обывателей. На первый взгляд, загадка является поистине неразрешимой: ведь любая курица появилась из яйца, которое, в свою очередь, было снесено другой курицей. Круг замкнулся, вопрос повис в воздухе. Однако, похоже, что наконец-то в мире стало одной загадкой меньше, и на этот вопрос дан окончательный ответ: первым все-таки появилось яйцо. Причем ответ этот вполне обоснован как с научной и философской, так и с сугубо практической точки зрения. В специальной дискуссии, посвященной решению этой проблемы, приняли участие ученый-генетик, эксперт в области философии науки и хозяин птицефермы. Джон Брукфилд, специалист по эволюционной генетике из Ноттингемского университета, следующим образом обосновывает эту точку зрения: "В процессе жизни животного генетический материал сохраняется неизменным. Следовательно, первая птица, которая постепенно превратилась в того, кто является современной курицей (видимо, это было еще в доисторические времена) , сначала существовала в виде эмбриона внутри яйца". Живой организм, скрытый в яичной скорлупе, имеет ту же ДНК, что и птица, которая из него в будущем вылупится. Из всего этого можно заключить, что в эволюционном смысле первым все-таки было яйцо. С этими выводами согласились другие приглашенные на дебаты эксперты – профессор Дэвид Папино из Лондонского университетского колледжа, и хозяин птицефермы Чарльз Боурнс. Дэвид Папино является специалистом по философии науки. Его объяснение было еще проще: первый цыпленок появился из яйца, следовательно, яйцо было раньше цыпленка.