Старший сын Чингизхана?

История
Старший сын Чингизхана?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джучи́ — старший сын Чингисхана и его первой жены Бортэ из племени унгират. 
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