Горох Мост Борт Луч Ручей Орех Район Из этих слов сделается слова с суффик??ами -ик-,-ек-,-чик-
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Горох Мост Борт Луч Ручей Орех Район Из этих слов сделается слова с суффик??ами -ик-,-ек-,-чик-
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Гость:
Горочек Бортик Лучик Ручеёк Орешек Райончик
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