На каких территориях создавались первые меновые дворы
Другие предметы
На каких территориях создавались первые меновые дворы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку меновые дворы создавались для торговли и обмена между восточными, азиатскими и русскими купцами, поэтому создавались они на границах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Напишите соченение на тему ,,давайте беречь нашу планету" пожалуйста только пожалуйста напишите сами а не из интернета обещаю поставлю лайк и...
Русский язык
Помогите найти грамматические основы и чем они выражены... Приходилось ехать вёр??т шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом вёрс...