Как решить 290•0,27 столбиком?!

Математика
Как решить 290•0,27 столбиком?!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 290 ×  0,27 2030 280 78,30- 78,3
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