Какие конкретно чудеса творит свита Воланда и какие они имеют значения?
Литература
Какие конкретно чудеса творит свита Воланда и какие они имеют значения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое значительное это шоу в театре, когда всем желающим женщинам " абсолютно бесплатно" раздавали духи, платья, туфли, шарфы и тд., которые в конечном итоге просто исчезли, т.к. их и не было на самом деле. Всё это было лишь иллюзией призванной проверить осталась ли в людях жадность к "халяве". Как оказалось не только осталась, да ещё и прибавилась.
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