Отрезок AD -биссектриса треугольника АВС .Через D проведена прямая,параллельная ст??роне АВ и пересекающая сторону АС в точке F.Найти углы треугольника ADF , если угол ВАС =72 градуса

Геометрия

Отрезок AD -биссектриса треугольника АВС .Через D проведена прямая,параллельная ст??роне АВ и пересекающая сторону АС в точке F.Найти углы треугольника ADF , если угол ВАС =72 градуса

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