Отрезок AD -биссектриса треугольника АВС .Через D проведена прямая,параллельная ст??роне АВ и пересекающая сторону АС в точке F.Найти углы треугольника ADF , если угол ВАС =72 градуса

Геометрия
Отрезок AD -биссектриса треугольника АВС .Через D проведена прямая,параллельная ст??роне АВ и пересекающая сторону АС в точке F.Найти углы треугольника ADF , если угол ВАС =72 градуса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса AD делит ∠A на 2 угла по 36° ⇒ ∠DAF = 36°. ∠BAD и ∠ADF - накрест лежащие  ⇒ ∠ADF=∠BAD=36°. ∠AFD = 180-36*2=108°. Ответ:  ∠DAF = 36°,∠ADF = 36°, ∠AFD = 108°.
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