Укажіть, під час якого процесу зміни стану газу вся підведена до нього кількість теплоти перетворюється у внутрішню енергію

Физика

Укажіть, під час якого процесу зміни стану газу вся підведена до нього кількість теплоти перетворюється у внутрішню енергію

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