Укажіть, під час якого процесу зміни стану газу вся підведена до нього кількість теплоти перетворюється у внутрішню енергію
Физика
Укажіть, під час якого процесу зміни стану газу вся підведена до нього кількість теплоти перетворюється у внутрішню енергію
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо думать, что имеется в виду изохорный процесс, потому что его уравнение (закон Шарля) p/Т=const. Следовательно, в этом процессе не изменяется объём, и не совершается работа. Следовательно всё подведённое тепло может деваться только во внутреннюю энергию, ибо больше некуда.
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