Начерти прямоугольник пример которого равен 200 мм ,а длина одной стороны в 3 раза б??льше,чем длина другой стороны реши без уравнения
Математика
Начерти прямоугольник пример которого равен 200 мм ,а длина одной стороны в 3 раза б??льше,чем длина другой стороны реши без уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200мм:2=100мм-сумма двух сторон2)1ч +3ч=4ч-лве стороны в частях3)100:4=25мм1сторона4)25*3=75мм2 сторона
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