Начерти прямоугольник пример которого равен 200 мм ,а длина одной стороны в 3 раза б??льше,чем длина другой стороны реши без уравнения

Математика

Начерти прямоугольник пример которого равен 200 мм ,а длина одной стороны в 3 раза б??льше,чем длина другой стороны реши без уравнения

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