Решите пропорцыю плиз; а) икс/12=0,3/0,4

Математика
Решите пропорцыю плиз; а) икс/12=0,3/0,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X/12=0.3/0.4 X 0.3 — = — 12 0.4 12*0.3 X= ——— 0.4 X=1
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