Решить уравнения 78:x=6; a:7=12
Математика
Решить уравнения 78:x=6; a:7=12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х= 78/6 х=13 а=7*12 а=84
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