Запишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Объясните н??писание выделенных слов. Какими частями речи они являются? Придумайте и запишите по 2 предложения со слитным и раздельным написанием: то(же) и та...

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Запишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Объясните н??писание выделенных слов. Какими частями речи они являются? Придумайте и запишите по 2 предложения со слитным и раздельным написанием: то(же) и так(же). 1) Рябина то(же) весной цветёт, но какие у неё цветы? 2) В то(же) время вдруг ветер рванул ещё раз. 3) И когда зажгли свет, все захлопали и завопили "браво", я то(же) кричал " браво". 4) Думать можно по-разному, а говорить одно и то(же). 5) Всё так(же) с акаций то и дело срывались весёлые компании воробьёв. 6) Они так(же), как и мы, узнали о сокровищах только из газет. 7) Деревья так(же) показались Алёше красивыми, хотя притом очень странными.

Автор: Гость