Что обозначает фразеологизм сидеть у моря и ждать погоды, бросить якорь, полный вперед, попутного ветра?

Гость: Гость:

Сидеть у моря и ждать погоды - значит бездействовать, пассивно ждать того, что может не произойти без определенных усилий. Бросить якорь - значит определиться с выбором своего места где-либо. Полный вперед - сигнал к началу деятельности. Попутного ветра - пожелание удачи в делах.