Что обозначает фразеологизм сидеть у моря и ждать погоды, бросить якорь, полный вперед, попутного ветра?

Русский язык
Что обозначает фразеологизм сидеть у моря и ждать погоды, бросить якорь, полный вперед, попутного ветра?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидеть у моря и ждать погоды - значит бездействовать, пассивно ждать того, что может не произойти без определенных усилий. Бросить якорь - значит определиться с выбором своего места где-либо. Полный вперед - сигнал к началу деятельности. Попутного ветра - пожелание удачи в делах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
На какие материки распространено поверхностное оледенение
Ответить
Русский язык
Забота старших о младших. вспомни, из каких сказок эти строчки? чему научили тебя эти сказки? 1. стрясла Машенька яблочки.Яблоня ветки подняла, лис...
Ответить
Алгебра
Решите неравенство: x^2 + 10x/ x-5 < 0
Ответить
Английский язык
Вычеркните 8 букв и узнайте название телепрограммы FOMEATCKH OFF TSHER DPAY
Ответить
История
Что такое возница в древнем Египте?
Ответить