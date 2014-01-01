Что обозначает слова признак предмета придмет действие предмета держать делить отменить метать терпеть шептать встречать трещать сменить спешите слова поставте в них знак ударения подчеркните буквы безударных гласных подберите ...

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Что обозначает слова признак предмета придмет действие предмета держать делить отменить метать терпеть шептать встречать трещать сменить спешите слова поставте в них знак ударения подчеркните буквы безударных гласных подберите проверочные слова

Автор: Гость