Что обозначает слова признак предмета придмет действие предмета держать делить отменить метать терпеть шептать встречать трещать сменить спешите слова поставте в них знак ударения подчеркните буквы безударных гласных подберите ...

Русский язык
Что обозначает слова признак предмета придмет действие предмета держать делить отменить метать терпеть шептать встречать трещать сменить спешите слова поставте в них знак ударения подчеркните буквы безударных гласных подберите проверочные слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова обозначают действие предмета
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Срочно плиззз :можно ли в расплавлином олове расплавить кусок железа
Ответить
Математика
Упростите выражение -0,5*20n и найдите его значение , если m= - 1/1/14 , n= - 2/1/3 ДАМ 40 БАЛЛОВ
Ответить
Математика
Найдите 3\11 которого равны 99
Ответить
Математика
Сочение что такое процент
Ответить
Русский язык
Слова,понял,старик,проситьсколько звуков и букв
Ответить