Что общего и какие различия у величин а) масса атома и относительная атомная масса б) относительная молекулярная масса и масса молекулы ?

Гость: Гость:

Моля́рная ма́сса вещества — масса одного моль вещества. Для отдельных химических элементов молярной массой является масса одного моля отдельных атомов этого элемента. В этом случае, молярная масса элемента, выраженная в г/моль, численно совпадает с массой атома элемента, выраженной в а. е. м. (атомная единица массы) . Однако, надо четко представлять разницу между молярной массой и молекулярной массой, понимая, что они равны лишь численно, и отличаются по размерности. [1] Молярные массы сложных молекул можно определить, суммируя молярные массы входящих в них элементов. Например, молярная масса воды (H2O) есть MH2O = 2 MH +MO = 2·1+16 = 18 (г/моль) . Масса молекулы, выраженная в атомных единицах массы, называется молекулярной массой данного вещества. Относительная молекулярная масса вещества показывает отношение массы его молекулы к 1/12 части массы атома углерода. Относительная молекулярная масса является безразмерной величиной потому, что атомные массы элементов, входящих в состав молекулы, также безразмерные величины. Относительная молекулярная масса обозначается символом М (r) . Молекулярная масса вещества вычисляется следующим образом. Относительные атомные массы каждого элемента умножаются на число их атомов, в составе молекулы. Полученные величины суммируются. Например, вычислим относительную молекулярную массу воды: М (r)(Н2О) = (2*1) + 16 = 18 А молекулярная масса воды равна: М (Н2О) = (2*1) а. е. м. + 16 а. е. м. = 18 а. е. м Химическая формула является важнейшим понятием в химии и выражает химический состав вещества. Относительная молекулярная масса вычисляется по химической формуле вещества. Относительная молекулярная масса вещества показывает, во сколько раз масса его больше 1/12 части массы атома углерода.