Что общего и каковы различия в географическом положении Южной Америки, Африки и А??стралии.Кому не сложно пожалуйста дайте правильный ответ на мой вопрос.Заранее спасибо.
География
Что общего и каковы различия в географическом положении Южной Америки, Африки и А??стралии.Кому не сложно пожалуйста дайте правильный ответ на мой вопрос.Заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Сходства: они все расположены (по крайней мере большей частью) в южном полушарии. Их всех пресекает экваториальный пояс (если считать Австралийские острова), субэкваториальный, тропический, субтропический. Различия: Южную Америку и острова Австралии пересекает умеренный пояс в отличии от Африки, только Африку пересекают два раза один и тот же пояс на пример (тропический и субтропический)
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