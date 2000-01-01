Мантия и ядро характеристика
География
Мантия и ядро характеристика
Ответ(ы):
Гость:
О ядре известно что оно имеет температуру около 3000 градусов. В нём находится никель и железо.Ядро окружено мантией,Она разделяется на 2 слоя:верхнюю и нижнюю.Оно имеет температуру от 800-2000 градусов.Мантия может перемещаться но очень медленно
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