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2 урок Дида капушаз твору Планетнык
Українська література
2 урок Дида капушаз твору Планетнык
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Как нужно беречь природу
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