Какая пословица подходит к рассказу Пантелеева "Новенькая"?

Литература
Какая пословица подходит к рассказу Пантелеева "Новенькая"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пантелелеева навеньеая  Япіду до свого серця.
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