Какая пословица подходит к рассказу Пантелеева "Новенькая"?
Литература
Какая пословица подходит к рассказу Пантелеева "Новенькая"?
Ответ(ы):
Гость:
Пантелелеева навеньеая Япіду до свого серця.
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