Как называют художника , который изображает море, портреты, животных. приведите пример
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Как называют художника , который изображает море, портреты, животных. приведите пример
Ответ(ы):
Гость:
Этот стиль называется живопись им пользовался Давинчи и Ван Гог
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