Решите уравнения плиз x(x+2)-(x+3)(x-3)=13

Алгебра
Решите уравнения плиз x(x+2)-(x+3)(x-3)=13
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
x(x+2)-(x+3)(x-3)=13 x ²+2x-x²+9=13 2x=4 x=2 Ответ:2
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