Пожалуйста, помогите с химией!! 9 задание очень нужно, структурная формула. Буду оч??нь благодарна!!!!

Химия

Пожалуйста, помогите с химией!! 9 задание очень нужно, структурная формула. Буду оч??нь благодарна!!!!

Автор: Гость