Помогите пожалуйста составить предложения с частицей have to

Английский язык
Помогите пожалуйста составить предложения с частицей have to
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I have to visit my grandma every week Я должен навещать бабушку каждую неделю We were very short on time so we had to take taxi. У нас было очень мало времени, поэтому мы были вынуждены взять такси. Yesterday I had to help my sister. Вчера я должен был помочь сестре.
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