Крестьянин подходит к речке, возле которой сидят волк, козел и капуста. Задача кр??стьянина: перевезти всех троих на тот берег. Ограничения перевозки: в лодке кроме крестьянина помещается либо волк, либо козёл, либо капуста;...

Математика
Крестьянин подходит к речке, возле которой сидят волк, козел и капуста. Задача кр??стьянина: перевезти всех троих на тот берег. Ограничения перевозки: в лодке кроме крестьянина помещается либо волк, либо козёл, либо капуста; волка нельзя оставлять на одном берегу с козлом ибо сожрёт; козла нельзя оставлять на одном берегу с капустой ибо сожрёт. Сожрать еду животные могут как на этом берегу, так и на другом. В присутствии крестьянина животные не жрут.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Перевозит козу. 2. Перевозит волка и берет козу с собой обратно. 3. Оставляет козу на первом берегу и перевозит капусту. 4. Возвращается за козой на первый берег.
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