Мини-сочинение о музыки. Например: Какие впечатления она создает? Что такое музыка?
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Мини-сочинение о музыки. Например: Какие впечатления она создает? Что такое музыка?
Ответ(ы):
Гость:
Что такое музыка? музыка – это свободное, независимое, безграничное начало, которое вне стилей и правил человеческого разума.
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