Что означает выражение как белка в колесе
Литература
Что означает выражение как белка в колесе
Ответ(ы):
Гость:
Работать слишком усердно, без отдыха.
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