Найдите разность и первый член арифметической прогрессии (аn), если а7=57,а15=53.
Алгебра
Найдите разность и первый член арифметической прогрессии (аn), если а7=57,а15=53.
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