Составьте к задаче уравнение и решите. Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пал??то. Сколько пальто ей осталось сшить после того , как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?
Математика
Составьте к задаче уравнение и решите. Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пал??то. Сколько пальто ей осталось сшить после того , как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?
Ответ(ы):
Гость:
X=оставшиеся пальто. x+6:2=15 x+3=15 x=15-3 x=12 Портнихе осталось сшить 12 пальто.
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