Составьте к задаче уравнение и решите. Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пал??то. Сколько пальто ей осталось сшить после того , как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?

Математика

Составьте к задаче уравнение и решите. Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пал??то. Сколько пальто ей осталось сшить после того , как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?

Автор: Гость