Какой термин, связанный с жизнью Русской православной церкви, появился при царе А??ексее Михайловиче? 1) митрополит 2) старообрядцы 3) нестяжатели 4) патриарх. помогитее, прошу молю(

История
Какой термин, связанный с жизнью Русской православной церкви, появился при царе А??ексее Михайловиче? 1) митрополит 2) старообрядцы 3) нестяжатели 4) патриарх. помогитее, прошу молю(
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 вариант. Патриа́рх — титул предстоятеля автокефальной православной Церкви в  ряде Поместных Церквей. 
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