Какой термин, связанный с жизнью Русской православной церкви, появился при царе А??ексее Михайловиче? 1) митрополит 2) старообрядцы 3) нестяжатели 4) патриарх. помогитее, прошу молю(

История

Какой термин, связанный с жизнью Русской православной церкви, появился при царе А??ексее Михайловиче? 1) митрополит 2) старообрядцы 3) нестяжатели 4) патриарх. помогитее, прошу молю(

Автор: Гость