Рассказ о домашнем домашних животных
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Рассказ о домашнем домашних животных
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть (Домашний питомец) (имя). (она,он) очень игрив(ый) и домашняя(ий) (питомец). Я люблю когда он(она) (например кошка - мурлыкает).Ей(ему) (сколько-то лет). У неё(него) нет семьи(если есть котята значит пиши что есть) Я сделаю рассказ про свою кошку: У меня есть кошка Муся. Она очень игривая и домашняя кошка. Я люблю когда она мурлыкает. Это похоже на красивую колыбельную песню. Ей 7 лет. У неё нет семьи. знаю, очень глупо. 3 класс, чего вы ожидали?:D
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