Помогите пожалуйста с номером 4! Прошу! Срочно! Даю 30 пунктов. Заранее спасибо)

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Помогите пожалуйста с номером 4! Прошу! Срочно! Даю 30 пунктов. Заранее спасибо)

Автор: Гость