Помогите решить задачу б и в. за ответ королем сделаю.б) Разность двух чисел равна 247 .Чему может быть равнасумма этих чисел, если одно из них 293. в)Сумма каких двуз чисел равна 80 , если одно из них в три раза больше другого?
Математика
Помогите решить задачу б и в. за ответ королем сделаю.б) Разность двух чисел равна 247 .Чему может быть равнасумма этих чисел, если одно из них 293. в)Сумма каких двуз чисел равна 80 , если одно из них в три раза больше другого?
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