6 клас 1речення з однорідними членами щоб в ньому були прикметники Повний або Слав??ий.

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6 клас 1речення з однорідними членами щоб в ньому були прикметники Повний або Слав??ий.
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Автор: Гость
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Гость:
Повний портфель книжок,зошитів та олівців. (здаєься так)
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