Спиши ряды слов подчеркни в первом ряду слово в котором нет звука м, а во втором ря??у - слово в котором нет звука п. 1. Семь,моя, сам. 2. Цепь, карп, хлеб

Русский язык

Спиши ряды слов подчеркни в первом ряду слово в котором нет звука м, а во втором ря??у - слово в котором нет звука п. 1. Семь,моя, сам. 2. Цепь, карп, хлеб

Автор: Гость