Спиши ряды слов подчеркни в первом ряду слово в котором нет звука м, а во втором ря??у - слово в котором нет звука п. 1. Семь,моя, сам. 2. Цепь, карп, хлеб
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Спиши ряды слов подчеркни в первом ряду слово в котором нет звука м, а во втором ря??у - слово в котором нет звука п. 1. Семь,моя, сам. 2. Цепь, карп, хлеб
Ответ(ы):
Гость:
2 и 3 слово гарантирую на сто процентов
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