Помогите пожалуйста!!!!! Анализ эпизода «Встреча Ассоль с Эглем». План: • Место ??пизода в произведении (главное, второстепенное). • Где происходит действие? • Что происходит в данном эпизоде? Что ему предшествовало? Что с...
Литература
Помогите пожалуйста!!!!! Анализ эпизода «Встреча Ассоль с Эглем». План: • Место ??пизода в произведении (главное, второстепенное). • Где происходит действие? • Что происходит в данном эпизоде? Что ему предшествовало? Что следует за данным эпизодом? • Участники эпизода. • Что мы узнаем о героях из данного эпизода? (поступки, характер) • Значимые детали и их роль в произведении (если эти детали есть в данном эпизоде) • Какова роль эпизода в раскрытии общей идеи произведения.
Ответ(ы):
Гость:
Деревушка Лисс берег реки повествование Эгля о будущем Ассоль Ассоль Эгль любопытность и нетерпеливость девочки (нет.) этот эпизод даёт Ассоль вечную мечту
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