Сочинение на тему что такое красная книга

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Сочинение на тему "Красная книга" Наша планета Земля является уникальной планетой Солнечной системы. Она не только самая красивая из всех планет, но и единственная, на которой есть жизнь. Жизнь здесь царит уникальная и разнообразная. От амебы до кита, от колибри до страуса, от ленивца до слона - все эти виды животных удивительны и интересны. Поражает также разнообразие флоры планеты. Мы - счастливые люди, потому что нам досталась уникальная возможность наблюдать, изучать жизнь братьев наших меньших. Но, тем не менее, есть такие животные, которых мы уже никогда не сможем увидеть, кроме как на картинках в книгах. Мамонт, тур, додо,мартинский ара, моа - вот лишь малая часть тех животных, которые вымерли. Мы никогда не сможем насладиться их внешним видом, поведением. А ведь проблема в том, что и сейчас, в наше время, время технического прогресса, есть много видов животных и растений, которые тоже стоят на грани вымирания. Кто-то из них просто не имеет где жить, потому-что люди уничтожили и уничтожают места их обитания, а кого-то браконьеры просто убивают из-за их красивой шкуры или бивней. Если не остановить их вымирание сейчас, то уже через несколько десятков лет наши дети смогут узнать о них только по картинкам в учебнике. Именно для того, чтобы не допустить такого, была придумана Красная кинга. На ее страницы заносятся исчезающие виды животных и растений. Там мы можем увидеть и зубра, и белого медведя, и красного волка и много других животных. Красная книга была создана в 1963 году. Страницы в этой книге раскрашены разными цветами, что обозначает разную степень исчезновения того или иного вида. Там есть список полностью исчезнувших животных, тех, кто остался только в неволе, те, которые под угрозой исчезновения, а также те, которые находятся в низкой степени риска. Красная книга - это не юридический документ. Она - предупреждающий сигнал, который должен заставить людей задуматься над своими действиями по отношению к животным. Но мало просто записать в книгу название животного. Все они будут под угрозой ичезновения до тех пор, пока люди сами не поймут, что наш мир - единственный и уникальный, и его надо беречь.