Что общего между казаками и царской свмтой в рассказе"Ночь перед роддеством"

Литература
Что общего между казаками и царской свмтой в рассказе"Ночь перед роддеством"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиши понятней............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Я завтра буду писать письмо . выделите главные члены предложения
Ответить
Математика
Помогите найти работу по математике 5 класс Работа 36 Умножение десятичной дроби н?? натуральное число
Ответить
Математика
Сколько будет 37×55???
Ответить
Математика
В равнобедренном треугольнике ABC отрезок BD - медиана, проведена к основе. Найдите периметр треугольника BDC, если периметр треугольника ABC равен...
Ответить
Математика
(3/4-5/12)*8+1/18 помогите
Ответить