Что означаем выражение : Бий його хвороба
Литература
Что означаем выражение : Бий його хвороба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это из проиведения Тарас Бульба. Бей его болезнь
Гость:
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