масса 4 коробок зефира составляет 60% массы 5 коробок с мармеладом.Сколько весит коробка с зефиром,если вес одной коробки с мармеладом=0,36 кг?

Математика

масса 4 коробок зефира составляет 60% массы 5 коробок с мармеладом.Сколько весит коробка с зефиром,если вес одной коробки с мармеладом=0,36 кг?

Автор: Гость