масса 4 коробок зефира составляет 60% массы 5 коробок с мармеладом.Сколько весит коробка с зефиром,если вес одной коробки с мармеладом=0,36 кг?

Математика
масса 4 коробок зефира составляет 60% массы 5 коробок с мармеладом.Сколько весит коробка с зефиром,если вес одной коробки с мармеладом=0,36 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о.36* 5=1.8( 5 коробок с мармеладом)  1.8      100%   х         60% (60*1.8): 100=1.08(4 коробки с зефиром) 1.08:4=0.27 весит 1 коробка с зефиром  
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