масса 4 коробок зефира составляет 60% массы 5 коробок с мармеладом.Сколько весит коробка с зефиром,если вес одной коробки с мармеладом=0,36 кг?
Математика
масса 4 коробок зефира составляет 60% массы 5 коробок с мармеладом.Сколько весит коробка с зефиром,если вес одной коробки с мармеладом=0,36 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о.36* 5=1.8( 5 коробок с мармеладом) 1.8 100% х 60% (60*1.8): 100=1.08(4 коробки с зефиром) 1.08:4=0.27 весит 1 коробка с зефиром
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