Частота колебаний камертона 440Гц. Какова длина звуковой волны от камертона, если скорость распространения звука при 0 градусов в воздухе равно 330 м/с.

Физика
Частота колебаний камертона 440Гц. Какова длина звуковой волны от камертона, если скорость распространения звука при 0 градусов в воздухе равно 330 м/с.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина волны определяется формулой l=v/v(ню) l=330/440=0,75м Ответ:0,75м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Почему у обезьян легче, чем у других млекопитающих образуются условные рефлексы и почему обезьяны высокоорганизованные животные?
Ответить
Алгебра
сумма трех чисел равна 21. Найдите эти числа если второе составляет 32% от первого, третье 1/4 от второго.
Ответить
Литература
напишите " письмо Костылина своей матери с просьбой прислать выкуп
Ответить
Русский язык
Сделать звукобуквенный анализ слова: водой
Ответить
Математика
Коза-Дереза зібрала на своєму полі по 400 ц капусти з кожного з 2,3 га.Скількі автомобілів вантажнопідйомністю3,5 т їй треба замовити для перевезен...
Ответить