Частота колебаний камертона 440Гц. Какова длина звуковой волны от камертона, если скорость распространения звука при 0 градусов в воздухе равно 330 м/с.

Физика

Частота колебаний камертона 440Гц. Какова длина звуковой волны от камертона, если скорость распространения звука при 0 градусов в воздухе равно 330 м/с.

Автор: Гость