Частота колебаний камертона 440Гц. Какова длина звуковой волны от камертона, если скорость распространения звука при 0 градусов в воздухе равно 330 м/с.
Физика
Частота колебаний камертона 440Гц. Какова длина звуковой волны от камертона, если скорость распространения звука при 0 градусов в воздухе равно 330 м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина волны определяется формулой l=v/v(ню) l=330/440=0,75м Ответ:0,75м
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