Коза-Дереза зібрала на своєму полі по 400 ц капусти з кожного з 2,3 га.Скількі автомобілів вантажнопідйомністю3,5 т їй треба замовити для перевезення врожаю?

Математика
Коза-Дереза зібрала на своєму полі по 400 ц капусти з кожного з 2,3 га.Скількі автомобілів вантажнопідйомністю3,5 т їй треба замовити для перевезення врожаю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычисляем сколько собрали капусты 400 * 2,3 = 920(ц) 1 тона = 10 центнеров 920 ц = 92 т и теперь вычисляем количество необходимого транспорта 92 : 3,5 = 26,3  - (округляем по необходимости до 26) рейсов 1-го авто или каличество авто.
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