когда самолет пролетел 0,4,а потом еще 0,25 всего маршрута, то выяснилось,что он пролетел на 240 км больше половины того,что должен был пролететью сколько колометров должен был пролететь самолет?
Математика
когда самолет пролетел 0,4,а потом еще 0,25 всего маршрута, то выяснилось,что он пролетел на 240 км больше половины того,что должен был пролететью сколько колометров должен был пролететь самолет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть весь путь х км, тогда полпути 0,5х. Составим уравнение: 0,4х+0,25х=0,5х+240 0,65х-0,5х=240 0,15х=240 х=1600 км весь путь самолета Ответ:1600 км.
Гость:
1. Самолет пролетел 0.4+0.25 = 0.65 - от всего маршрута пролетел самолет. 2. От половины маршрута самолет пролетел 0.65-0.5 = 0.15 , что по условию задачи составляет 240 км 3. Если 0.15м = 240 км, то весь маршрут составляет 240 : 0.15 = 1600 км. Ответ - 1600 км весь путь самолета. Удачи!
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