когда самолет пролетел 0,4,а потом еще 0,25 всего маршрута, то выяснилось,что он пролетел на 240 км больше половины того,что должен был пролететью сколько колометров должен был пролететь самолет?

Математика

когда самолет пролетел 0,4,а потом еще 0,25 всего маршрута, то выяснилось,что он пролетел на 240 км больше половины того,что должен был пролететью сколько колометров должен был пролететь самолет?

Автор: Гость